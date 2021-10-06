Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные из-за рисков утечек

Президент InfoWatch Наталья Касперская посоветовала не сдавать биометрические данные из-за отсутствия понимания, как их будут защищать, сообщает «РИА Новости».

— Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрию, — сказала она.

Фото: pixabay.com

Россияне могут сдать отпечатки пальцев и свои фотографии, людей снимают без их ведома в общественных местах, а затем эту информацию могут слить, украсть и использовать, например, при крупных сделках с недвижимостью, управлении счетом в банке, добавила Касперская.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России проведет эксперимент по размещению гражданами своих биометрических данных через приложение «Биометрия». Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он будет проходить с октября 2021 года по октябрь 2022 года. Биометрические данные могут использоваться государственными органами, банками и иными организациями при предоставлении отдельных услуг.

Алексей Нечаев