Татарстан входит в пятерку регионов по числу 100-балльных результатов ЕГЭ

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан входит в пятерку лучших российских регионов по количеству 100-балльных результатов ЕГЭ. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов в ходе мероприятия, посвященного Международному дню учителя.

В республике 100-балльных результатов ЕГЭ стало 257, это на 18 больше чем в предыдущем году. 11 выпускников получили 100 баллов по двум предметам.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, на протяжении 9 лет Татарстан входит в число призеров по итогам всероссийской олимпиады школьников, уступая только Москве и Санкт-Петербургу, передает пресс-служба президента РТ.

В конце августа сообщалось, что Татарстан твердо занимает третью позицию среди регионов России по количеству призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.



Татьяна Леухина