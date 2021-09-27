В Казани отложили рассмотрение процесса по делу экс-главы Ростехнадзора

Фото: Максим Платонов

В Казани отложили рассмотрение процесса экс-главы Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова на неопределенный срок.

Напомним, в окончательном обвинении бывшего начальника Приволжского управления Ростехнадзора взятка 1,48 млн рублей за разрешение на запуск электроустановки завода стиральных машин Haier в Набережных Челнах больше не фигурирует. Его действия квалифицированы следствием как злоупотребление полномочиями и вмешательство в предпринимательскую деятельность. Вину на предварительном следствии Петров признал.

По мнению силовиков, в 2019 году подчиненные фигуранта по его прямому указанию трижды отказывали застройщику в даче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки завода стиральных машин Haier в Челнах, после чего навязали ненужные услуги коммерческой структуры «Промтехэксперт» на 1,48 млн рублей.

Ольга Шагиева