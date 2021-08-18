Глава СПЧ оценил идею о сокращении рабочей недели

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что не против сокращения рабочей недели, но при этом следует учитывать тенденции в оплате труда и отношение к работе у россиян. Такое мнение он выразил в интервью «Известиям».

— Я считаю, что у нас слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках. У нас труд стал восприниматься как обуза и как ярмо. Но вообще-то труд — это едва ли не главное в жизни человека, — сказал он.

Фадеев подчеркнул, что не против сокращения рабочей недели, но тренд должен двигаться в другую сторону. Он напомнил, что больше половины россиян получают меньше 27—28 тысяч рублей, а многие и того меньше — 15—20 тысяч рублей в месяц.

Первый замглавы думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Тарасенко ранее заявил, что в России не планируется увеличивать или сокращать рабочую неделю.



Татьяна Леухина