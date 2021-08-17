Исполком Казани судится с организаторами незаконных парковок

Фото: Татьяна Демина

Жители пожаловались еще в ноябре 2020 года

Как стало известно «Реальному времени», исполком Казани через Арбитражный суд Татарстана требует от двух предпринимателей освободить самовольно используемые земельные участки общей площадью 898 кв. м около делового центра «Астра» (в районе дома №51в по проспекту Амирхана) — там бизнесмены организовали незаконную парковку, огородили ее забором и шлагбаумом.

В исполкоме изданию пояснили, что жалобы жителей о незаконном ограничении территории поступили еще в ноябре 2020 года.

— Администрацией Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани совместно с Комитетом земельных и имущественных отношений проведена работа и выявлено, что территория ограничена незаконно, — заметили в исполкоме. И подчеркнули — материалы по незаконным парковкам направляются и в отделы полиции.

В итоге был составлен нормативный акт о демонтаже шлагбаума, который в ближайшее время будет исполнен.



Ответчиками выступают предприниматели Зуфар Марданов и Ильнур Валеев. Оба совместно владеют казанским ООО «Астраклимат», которое занимается производством санитарно-технических работ, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. По итогам 2020 года выручка фирмы составила 132,6 миллиона рублей, прибыль — 1,7 миллиона рублей. И это третья компания предпринимателей с аналогичным названием: до мая 2021 года они пополам владели ООО «Астраклимат», но зарегистрированным в Москве и находящимся сейчас в стадии ликвидации, и до сих пор являются совладельцами казанского ООО «Торговая компания «Астраклимат».

На месте побывал корреспондент «Реального времени». С торцов делового центра «Астра» расположены сразу две парковки, а речь, судя по кадастровым номерам участков, идет о той, что слева.

Въезд на нее огорожен шлагбаумом, и сама парковка обнесена металлическим ограждением.



На самом заборе можно увидеть несколько табличек с названием фирмы бизнесменов — «Астраклимат».

Связаться с индивидуальными предпринимателями не удалось. Судебное разбирательство продолжится 8 сентября.

Еще одна проблема с парковками

Помимо незаконных парковок, в Казани борются еще с одной проблемой, а именно водителями, которые паркуются на платных автостоянках и закрывают, а то и вовсе снимают номера машин. За это уже наказали более 160 водителей. Для борьбы с неплательщиками даже привлекли стационарные комплексы фотофиксации «Сова» и «Страж» — они позволяют фиксировать момент парковки до снятия госномеров и после их откручивания.

Между тем сеть платных парковок в Казани расширяется, скоро появятся еще 2,4 тысячи новых машино-мест в спальных районах города, хоть и на оживленных улицах — Яруллина, Волгоградской, Бондаренко, Короленко, Нигматуллина, Чистопольской, С. Хакима, Назарбаева, Газовой, Павлюхина, Агрономической. Стоянка площадью 2 145 кв. м может появиться и на улице Галеева — до 2 сентября в Казани проводятся общественные обсуждения по этому поводу. А Министерству земельных и имущественных отношений РТ по итогам обсуждений уже разрешили использовать под парковку земельный участок площадью 5 061 кв. м метр по Оренбургскому тракту возле ДРКБ. Там появится парковка для автомобилей в зоне многоэтажной жилой застройки. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

Фото: Максим Платонов

В июле мэрия отчиталась о доходах казны от платных парковок: казанцы и гости города с начала года заплатили за услугу 38,3 млн рублей, за все время действия (с 2015 года) — 307,2 млн рублей. Штрафы за неоплаченную парковку принесли в этом году 48 млн, с 2015 года — 433,5 млн рублей.

Дарья Пинегина