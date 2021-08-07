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В Федерации профсоюзов предупредили о социальном взрыве в случае увеличения рабочей недели

18:58, 07.08.2021
В Федерации профсоюзов предупредили о социальном взрыве в случае увеличения рабочей недели
Фото: realnoevremya.ru

Предложение продлить рабочую неделю ради восстановления экономики может привести к значительным проблемам в обществе. Такое мнение выразил зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Шершуков заявил, что работодатель не может превышать общее количество рабочих часов, на которое работника можно привлекать в течение года.

«Если же депутат Госдумы говорит об увеличении продолжительности рабочей недели с 40 часов к большему количеству времени, то ни к чему другому, как к скорейшему социальному взрыву, это не приведет. 40-часовая рабочая неделя — это социальное достижение, которое завоевывалось работниками кровью, причем в буквальном смысле. Страну нужно выводить не с помощью мышечных усилий, а с помощью работы головой и принятия нормальных законов, в том числе социальных», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе.

Ольга Плешкова
Общество
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