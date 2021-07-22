В Казани появился Центр рекрутинга волонтеров Специальной Олимпиады

В Казани появился Центр рекрутинга волонтеров Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которая состоится в столице Татарстана в 2022 году. Он расположен на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.



В центре рекрутинга желающие могут пройти очное собеседование, чтобы попасть в команду волонтеров, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». Собеседование длится полчаса.

На Игры планируется набрать 2250 волонтеров. Заявки подали уже 4,5 тысячи человек. До сегодняшнего дня кампания по отбору добровольцев шла в онлайн-режиме. Теперь собеседования с кандидатами будут проводить в Центре в очном формате.

В начале июля в центре Казани на улице Баумана установили стелу с обратным отсчетом до начала игр Специальной Олимпиады-2022. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что Казань уже практически готова к принятию игр. К осени в эксплуатацию введут новый биатлонный комплекс, где будет проводиться часть соревнований.

Татьяна Демина