В Казани умер врач-онколог ЦГКБ №18 Эль-шейх Мажди Ахмад

В Казани умер врач-онколог Эль-шейх Мажди Ахмад. Об этом сообщается на странице ЦГКБ №18 им. К.Ш. Зыятдинова в Instagram.

С 2006 по 2018 год Эль-шейх Мажди Ахмад работал врачом-онкологом в поликлинике №1 (с апреля 2018 года присоединенной к ЦГКБ №18 Казани). С марта 2020 года он работал в ЦГКБ №18 Казани. Причина смерти доктора не уточняется.

6 июля пришло известие, что на 86-м году жизни умер кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог Александр Максимов. Он проработал в системе здравоохранения Татарстана больше 54 лет, 43 из которых — в Республиканском онкологическом диспансере.

