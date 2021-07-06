Умер врач-рентгенолог Республиканской онкологической больницы Татарстана Александр Максимов

Кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог Александр Максимов умер на 86-м году жизни. Он проработал в системе здравоохранения Татарстана больше 54 лет, 43 из которых — в Республиканском онкологическом диспансере, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Причина смерти не уточняется. Он родился 17 сентября 1935 в городе Благовещенск Амурской области в семье военного хирурга Петра Александровича и медицинской операционной сестры Екатерины Яковлевны. В 1959 году окончил военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, после служил на космодроме Байконур и космодроме Плесецк, прошел первичную специализацию по рентгенологии на базе ГИДУВа в городе Казань.

В 1968 году стал ассистентом на кафедре рентгенологии Казанского ГИДУВа, где проработал более 30 лет. Он обучил и воспитал не одно поколение врачей-рентгенологов со всего Татарстана. Максимов — автор кандидатской диссертации на тему «Сравнительная ценность обычного и контрастного рентгенологического исследования для диагностики бронхоэктазов, кист и гипоплазии легких в плане хирургического лечения».

В декабре 1968 года успешно защитился в совете Казанского государственного института усовершенствования врачей им. В.И. Ленина. В 1998 году освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, награжден медалями, значком «Отличник здравоохранения». Входил в команду пионеров, внедрявших передовые методики рентгенологического обследования торакальных пациентов в рутинную практику.

4 июля стало известно о смерти профессора кафедры хирургии и онкологии, заслуженного врача РФ Рафката Тазиева. С 2014 по 2019 годы он работал в онкологическом отделении БСМП Набережных Челнов.

