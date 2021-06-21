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В Россию поступила первая партия препарата «Онкаспар» для детей с острым лимфобластным лейкозом

19:25, 21.06.2021
В Россию поступила первая партия препарата «Онкаспар» для детей с острым лимфобластным лейкозом
Фото: minpromtorg.gov.ru

Первая партия лекарственного препарата «Онкаспар» для экстренной помощи детям с острым лимфобластным лейкозом поступила в Россию, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

«Первая партия «Онкаспара» отправится в 70 медицинских организаций России», — заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Всего было ввезено в страну 1 395 упаковок жизненно необходимого лекарственного препарата.

В апреле сообщалось, что правительство России выделит более 521 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране препарата «Онкаспар». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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