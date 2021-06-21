В Россию поступила первая партия препарата «Онкаспар» для детей с острым лимфобластным лейкозом
Первая партия лекарственного препарата «Онкаспар» для экстренной помощи детям с острым лимфобластным лейкозом поступила в Россию, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
«Первая партия «Онкаспара» отправится в 70 медицинских организаций России», — заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Всего было ввезено в страну 1 395 упаковок жизненно необходимого лекарственного препарата.
В апреле сообщалось, что правительство России выделит более 521 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране препарата «Онкаспар». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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