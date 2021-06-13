Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает от встречи с президентом США Джо Байденом восстановления личных контактов и налаживания диалога.

«Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром», — цитирует Путина ТАСС.

Также он отметил, что не стоит обольщаться тем, что США снизили градус негативной риторики в отношении России в преддверии саммита.

Встреча президента Путина и Байдена состоится на вилле «Ла-Гранж» в Женеве. Мероприятие запланировано на 16 июня.

Алексей Нечаев