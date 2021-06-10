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В Татарстане возбудили уголовное дело — психически нездоровый человек убил мужчину

11:31, 10.06.2021 4
В Татарстане возбудили уголовное дело — психически нездоровый человек убил мужчину
Фото: realnoevremya.ru

Следователями Следкома России по РТ было возбуждено уголовное дело по статье убийство: 9 июня в селе Черемшан по улице Октябрьской был обнаружен труп 56-летнего мужчины из Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемым оказался 25-летний мужчина, являющийся инвалидом 2 группы по психическому заболеванию «умственная отсталость». Он полностью признал причастность к совершению преступления.

фото: vk.com/club142790661

Подозреваемый пояснил, что у него с убитым возник конфликт на берегу реки, после чего он нанес мужчине несколько ударов палкой и осколком бутылки по различным частям тела.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время следствие попросит заключить мужчину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 12:30
    надо искать кто виновный
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    Анонимно 17:40
    Психически больные не несут уголовной ответственности за содеянное.
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  • Анонимно 15:50
    Сосед в коммунальной квартире стоит на учёте с психическим заболеванием. Пытались вызвать скорую бригаду после угроз. Отказали.
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    Анонимно 16:54
    Путин виноват.
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