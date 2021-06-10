В Татарстане возбудили уголовное дело — психически нездоровый человек убил мужчину

Следователями Следкома России по РТ было возбуждено уголовное дело по статье убийство: 9 июня в селе Черемшан по улице Октябрьской был обнаружен труп 56-летнего мужчины из Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемым оказался 25-летний мужчина, являющийся инвалидом 2 группы по психическому заболеванию «умственная отсталость». Он полностью признал причастность к совершению преступления.

фото: vk.com/club142790661

Подозреваемый пояснил, что у него с убитым возник конфликт на берегу реки, после чего он нанес мужчине несколько ударов палкой и осколком бутылки по различным частям тела.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время следствие попросит заключить мужчину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Алексей Нечаев