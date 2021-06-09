В результате ливня в больницы никто не обращался за помощью — Минздрав Татарстана

В результате вчерашнего ливня в больницы никто не обращался за медицинской помощью. Об этом рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Вчера улицы и дороги Казани в очередной раз скрылись под водой из-за сильного ливня, накрывшего столицу Татарстана. Потоки воды появились на дорогах в разных районах Казани, но больше всего пострадал центр города.

Потопы образовались на улицах Пушкина, Вишневского, проспект Амирхана, Амирхана Еники и другие. Из-за большого количества воды машины глохли прямо посередине дороги.

В мэрии Казани в ответ на затопления заявили: в центре города в эти дни ведутся дорожные работы, это касается улиц Татарстана, Островского, Пушкина. На время ремонта крышки смотровых и дождеприемных колодцев демонтируются, а колодцы закрываются металлическими листами, чтобы в канализационные сети не попал строительный мусор. Поэтому улицы во время дождя и затопило.

Ольга Плешкова