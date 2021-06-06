В Чистополе законсервированные для «Том Сойер Феста» объекты оказались вскрыты бездомными

Фото: Алмаз Гараев

В Чистополе объекты, законсервированные для фестиваля «Том Сойер Фест» оказались вскрыты бездомными. Об этом «Реальному времени» рассказал сталкер Алмаз Гараев.

По словам Гараева, дома начинаются сразу же недалеко от Никольского собора. В основном, дома вскрыты по улице Карла Маркса, Вахитова, Толстого.

Фото: Алмаз Гараев

Сталкер сообщил о произошедшем в чат с активистами, где также присутствует помощница президента Олеся Балтусова.

Фото: Алмаз Гараев

Список памятников Чистополя в 2020 году пополнили 20 старинных домов середины XIX — начала XX веков, которые теперь ждет экспертиза. Исторические здания расположены на улицах Карла Маркса, Толстого, Ленина, Либкнехта, Маринина, Красноармейской, Вахитова, Энгельса, Галактионова, Урицкого.

Ольга Плешкова