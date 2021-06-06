В Чистополе законсервированные для «Том Сойер Феста» объекты оказались вскрыты бездомными
В Чистополе объекты, законсервированные для фестиваля «Том Сойер Фест» оказались вскрыты бездомными. Об этом «Реальному времени» рассказал сталкер Алмаз Гараев.
По словам Гараева, дома начинаются сразу же недалеко от Никольского собора. В основном, дома вскрыты по улице Карла Маркса, Вахитова, Толстого.
Сталкер сообщил о произошедшем в чат с активистами, где также присутствует помощница президента Олеся Балтусова.
Список памятников Чистополя в 2020 году пополнили 20 старинных домов середины XIX — начала XX веков, которые теперь ждет экспертиза. Исторические здания расположены на улицах Карла Маркса, Толстого, Ленина, Либкнехта, Маринина, Красноармейской, Вахитова, Энгельса, Галактионова, Урицкого.
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