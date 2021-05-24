Сегодня в Татарстане прогнозируется дождь, гроза, местами град
В понедельник, 24 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, днем локально град. Синоптики прогнозируют грозу.
Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный умеренный. Местами порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха в Татарстане составит +21..+26 градусов, на востоке республики — до +31 градуса. В Казани синоптики прогнозируют от +23°С до +26°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +26°С до +31°С.
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