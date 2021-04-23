В Татарстане ожидается до +18 градусов
В пятницу, 23 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода, местами небольшой дождь.
Ветер южный, юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +13 до +18 градусов. В Казани от +15°С до +17°С.
Гидрометцентр Татарстана опубликовал предупреждение об ухудшении погодных условий 23 апреля. По прогнозам синоптиков, на территории республики ночью и утром ожидается туман.
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