Бывшего первого замглавы МЧС России осудили по делу о «продаже» должности губернатора

В Москве Хамовнический суд приговорил к пяти годам колонии общего режима генерал-полковника, бывшего первого замглавы МЧС России Сергея Шлякова. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, в 2015 году экс-замминистра участвовал в мошеннической схеме по фиктивной продаже должности губернатора Ярославской области. Помимо него, в преступной группе было три человека. Прокурор просил их приговорить на сроки от пяти до 7,5 года колонии.

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Адвокат Шлякова рассказал, что подзащитный поставил подпись в одной из расписок о передаче денег Удаловым. Всего таких расписок было две: о передаче $550 тысяч, а также €230 тысяч и 15 млн рублей. Подпись Шляков поставил лишь для того, чтобы подтвердить передачу Удаловым денег другим людям, утверждает адвокат. Сам он никаких денег не получал, пишет ТАСС.

Уголовное дело начали расследовать в 2018 году.