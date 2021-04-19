В Казани второй день подряд задерживают пьяных водителей

За 18 апреля в Казани произошло 50 ДТП с материальным ущербом и три с пострадавшими (наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, падение пассажира в общественном транспорте и столкновение с мотоциклом).

13 водителей задержали в пьяном состоянии и еще шесть водителей, поскольку они не имели права управления. В отделы полиции доставили водителя за повторную езду в пьяном состоянии и водителя за неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3.1 КоАП РФ), сообщает Госавтоинспекция Казани.

Фото: pixabay.com

Напомним, в Казани за 17 апреля задержали 13 пьяных водителей и шесть водителей без прав.

Маргарита Головатенко