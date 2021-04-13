В поселке Тургай восстановили движение по мосту после затопления — видео
В коттеджном поселке Тургай в Лаишевском районе РТ, который вчера затопило, восстановили движение по мосту. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Поселок удалось вернуть к нормальной жизни. О стихийном бедствии напоминают лишь огромные лужи. От воды пострадала первая очередь поселка.
Застройщик пообещал модернизировать мост уже летом этого года.
Сегодня пользователи соцсетей сообщили о затоплении деревни Сикия в Муслюмовском районе и деревни Нижний Пшалым в Арском районе.
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