ВОЗ: связь между вакцинацией AstraZeneca и тромбозом не выявлена

Фото: Максим Платонов (архив)

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что на сегодняшний день связь между вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и тромбозами у пациентов, привитых ею, не выявлена.

«Мы видим редкие примеры тромбоцитопении в сочетании с тромбозом. Однако необходимо понимать, что вакцина существенно сокращает смертность от коронавируса», — заявил директор департамента ВОЗ по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар.

По его словам, преимущества от вакцинации препаратом AstraZeneca перевешивают риски. Он также добавил, что ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств работают над изучением вопроса и ожидают результатов встречи профильного комитета, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее в некоторых странах, где проходит вакцинация препаратом AstraZeneca, у некоторых пациентов зафиксировали случаи тромбоза после прививки. После этого ряд государств приостановили использование вакцины. На сегодняшний день многие страны снова возобновили ее применение. Однако в США решили прекратить производство вакцины AstraZeneca.



Газета The Times сообщила, что из-за рисков образования тромбов людям младше 30 лет могут предложить для вакцинации альтернативу AstraZeneca.

Татьяна Демина