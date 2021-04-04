Володин предупредил Украину о последствиях происходящего в Донбассе

Риторика руководства Украины далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, призвав не нагнетать ситуацию в Донбассе.



По его словам, причиной смерти пятилетнего ребенка в Донецке являются действия властей Украины. Володин считает, что действия Киева направлены на запугивание людей и усиление напряжения в регионе. Председатель ГД указал на то, что украинские политики не принимают на себя ответственности в надежде на помощь зарубежных стран.

«Пока не поздно, руководству Украины надо сделать все, чтобы реализовать минские соглашения», написал он.

Ранее сообщалось, что при атаке украинских БПЛА получила ранения женщина и погиб ребенок 2016 года рождения. Женщину доставили в больницу, где оказали медпомощь.

Маргарита Головатенко