В Башкирии учительница, нарисовавшая двойку девочке на лбу, уволилась

В школе №5 города Кумертау в Башкирии учительница, нарисовавшая девочке на лбу двойку, уволилась. Конфликт между школой и родителями разрешен. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на директора школы, в которой это случилось.



«На сегодняшний день, на сегодняшний час конфликт разрешён, у родителей претензий нет ни к учителю, ни к школе. Они продолжают учиться в этом классе, никуда не планируют переходить. Учитель уволился по собственному желанию», — сообщила директор Ольга Осипщева.

Прокуратура установила, что учитель нарушила права девочки, требования законодательства об образовании и своим поступком унизила честь ребенка. В адрес руководителя отдела образования внесено представление с требованием наказания виновных и принятия мер к недопущению таких ситуаций в будущем.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Инцидент произошел в среду, 31 марта. На уроке девочка разговаривала с одноклассниками. За нарушение дисциплины учительница решила наказать ее неудовлетворительной оценкой.

Педагог собиралась внести оценку в альбом, однако девочка сказала, что его у нее нет. Тогда учительница нарисовала двойку на лбу школьницы.

Маргарита Головатенко