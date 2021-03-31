Новости общества

09:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу первоклассницы

07:58, 31.03.2021 3
В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу первоклассницы
Фото: realnoevremya.ru

В Башкирии учительница поставила двойку на лбу первоклашки. У девочки не оказалось с собой альбома.

Как сообщает портал proufu.ru, инцидент произошел в школе №5 города Кумертау. На уроке девочка разговаривала с одноклассниками. За нарушение дисциплины учительница решила наказать ее неудовлетворительной оценкой.

Педагог собиралась внести оценку в альбом, однако девочка сказала, что его у нее нет. Тогда учительница нарисовала двойку на лбу школьницы.

Сообщается, что в школе подтвердили инцидент. Директор объявила журналистам, что планирует встретиться с родителями ребенка. Не исключено, что педагог будет уволен.

Ранее в Елабуге сняли на видео, как учительница назвала подростка «скотиной» из-за куска хлеба.

Ольга Плешкова
Общество Башкортостан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:11
    У нас тоже такая была, по уроку Музыка!
    Ответить
  • Анонимно 08:20
    А тут родители сами виноваты. Их тоже надо наказать. Почему ее портыел не проверяли, почему не воспитывают своих детей? Почему не говорят своим дитям что во время уроков нельзя разговаривать и нельзя мешать учиться нормальным дитям.. тут вина учительницы нет. Пусть опека родителией ученицы проверяют.
    Ответить
  • Анонимно 09:25
    Не завидую учительнице, всех собак навешают и уволят.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем