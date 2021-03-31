В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу первоклассницы

В Башкирии учительница поставила двойку на лбу первоклашки. У девочки не оказалось с собой альбома.

Как сообщает портал proufu.ru, инцидент произошел в школе №5 города Кумертау. На уроке девочка разговаривала с одноклассниками. За нарушение дисциплины учительница решила наказать ее неудовлетворительной оценкой.

Педагог собиралась внести оценку в альбом, однако девочка сказала, что его у нее нет. Тогда учительница нарисовала двойку на лбу школьницы.

Сообщается, что в школе подтвердили инцидент. Директор объявила журналистам, что планирует встретиться с родителями ребенка. Не исключено, что педагог будет уволен.

Ранее в Елабуге сняли на видео, как учительница назвала подростка «скотиной» из-за куска хлеба.

Ольга Плешкова