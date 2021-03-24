Владимир Зеленский утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны «О стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», сообщает RT.



Документ определяет комплекс мер, направленных на восстановление «территориальной целостности» Украины, а еще определяет приоритеты по защите прав и свобод человека в Крыму.

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Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщал, что для того, чтобы западные страны признали Крым российским, нужно, чтобы в них сменились политические элиты. Причиной отказа признания российского статуса полуострова Гердт назвал несоответствие интересам — в случае признания им придется отказаться от планов расширения НАТО на восток и признать поражение военно-политической концепции.

Норвежский политик и предприниматель Хендрик Вебер считает, что Крым имел право вернуться в состав России. Он заявил, что аннексии Крыма не было.

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, по итогам которого 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за присоединение к РФ.



Маргарита Головатенко