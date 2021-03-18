В Казани изменились цены на бензин

Фото: Ринат Назметдинов

С 9 по 15 марта в Казани, как сообщает Татарстанстат, стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 1,3%, с 43,21 до 43,78 рубля, АИ-95 — на 1,1%, с 46,4 до 46,91 рубля.



Стоимость бензина АИ-98 осталась на уровне 53,43 рубля. Дизельное топливо подорожало на 0,4% — с 47,7 до 47,9 рубля.

Если сравнивать нынешние цены с ценами в декабре 2020 года, то бензин АИ-92 подорожал на 2,8%, АИ-95 — на 2,2%, АИ-98 — на 0,2%, дизтопливо — на 0,9%.

Напомним, «Реальное время» писало, что эксперты связывают динамику цен на бензин с налоговой политикой в РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что правительство России следит за ситуацией с ценами на топливо и держит ее под контролем. Это не позволит им резко меняться, отметил представитель Кремля.