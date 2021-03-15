На Украине выявили «комбовирус» с признаками британского штамма COVID-19

В Ивано-Франковской области Украины выявили новый штамм коронавируса — «комбовирус» с признаками британского штамма, но по-своему уникальный. Он агрессивен и быстро распространяется.

«Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ», — приводит ТАСС слова главы Госпродпотребслужбы Украины Олега Рубана.

Новую разновидность вируса обнаружили ученые Института эпидемиологии им. Громашевского 2 недели назад. О нем уже сообщили во Всемирную организацию здравоохранения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что на севере Италии, в Брешии, обнаружили новую мутацию коронавируса — нигерийский штамм. Для него характерны мутации, против которых существующие на сегодняшний день вакцины могут быть неэффективны.



Татьяна Демина