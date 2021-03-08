В Госдуме хотят принять меры против блокировки российских СМИ в соцсетях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал заявление касательно решений Facebook о блокировке ряда публикаций российских СМИ. Он считает, что это — неприемлемо, поскольку это нарушает как национальное законодательство России, так и право на распространение и получение информации.



Володин напомнил, что такое нарушение происходит не впервые, к тому же, ранее публикации от российских СМИ блокировали Twitter и Instagram.

«Эта тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых мы обменяемся предложениями по решению данной проблемы с коллегами из других стран», — сказал председатель Госдумы.

Фото: pixabay.com

Ранее Twitter заблокировал 100 аккаунтов, связанных с Россией. Речь идет о двух группах учетных записей. В январе Facebook на сутки заблокировал аккаунт гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Это случилось после того, как он прокомментировал публикацию экс-посла США в России Майкла Макфола.

Маргарита Головатенко