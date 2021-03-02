В Германии предложили облегчить визовый режим с Россией

Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в предвыборной программе в Бундестаг предложила облегчить визовый режим с Россией для молодежи и активизировать взаимодействие по линии гражданского общества.

«Совершенно ясно, что в интересах Германии и Европы достигнуть вместе с Россией общего прогресса по вопросам общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также в области защиты климата, устойчивого развития, энергетики и борьбы с пандемиями», — приводит ТАСС фрагмент программы СДПГ.

«При всей критике», социал-демократы Германии выразили готовность к конструктивному диалогу и сотрудничеству с Россией. В программе СДПГ отмечается, что мирное урегулирование конфликта на Украине и снятие антироссийских санкций во многом зависят от реализации минских соглашений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Социал-демократы обратили внимание, что Россия, регулярно нарушая международное право, «осложняет отношения с своими соседями».

Ранее в Германии озвучили условия для завершения строительства магистрального газопровода «Северный поток — 2».

Татьяна Демина