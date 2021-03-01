Главным дирижером оркестра театра им. Г. Камала стал Данияр Соколов

В Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала назначили нового заведующего музыкальной частью и главного дирижера. Им стал директор регионального благотворительного общественного фонда содействия развитию музыкального исполнительства РТ Sforzando, художественный руководитель и главный дирижер молодежного оркестра Sforzando Данияр Соколов.

Предыдущий руководитель оркестра театра им. Г. Камала Фуат Абубакиров остается в штате в должности советника, сообщается на сайте учреждения.

По словам Соколова, оркестр театра будет участвовать в крупных проектах и музыкальных мероприятиях городского и республиканского масштаба: «Оркестр театра должен стать самостоятельной исполнительской единицей, который станет визитной карточкой татарского театра».

В июне Соколов рассказал «Реальному времени», продолжится ли фестиваль на открытом воздухе «Музыка вокруг нас», услышит ли Казань музыку Джо Хисаиши и почему трудно «пристроить» одноактную оперу.

Татьяна Демина