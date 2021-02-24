В Самарской области чиновники будут отчитываться о своих цифровых счетах

В Самарской области чиновники должны будут включать в свои ежегодные отчеты о доходах данные о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Соответствующие поправки внесли в областной закон об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, и их доходах.

За внесение таких изменений депутаты губернской думы голосовали в начале февраля. Сегодня, 24 февраля, документ подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, пишет «Волга Ньюс».

Фото: wikipedia.org

В прошлом году российских чиновников обязали указывать имущество, которое было отписано супругу или супруге при расторжении брака или в результате заключения брачного договора. Ранее Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) советовала России активнее конфисковать имущество госслужащих, если законность владения им не подтверждается.

Татьяна Леухина