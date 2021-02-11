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Российские ретейлеры заявили о нехватке бананов

09:06, 11.02.2021
Российские ретейлеры заявили о нехватке бананов
Фото: realnoevremya.ru

Российские ретейлеры заявили о нехватке бананов из-за неурожая в Эквадоре. Рост оптовых цен составил почти 40%.

По данным «Коммерсантъ», цены на фрукт за год выросли с 60 рублей примерно до 82 рублей за 1 кг. В 2020 году в Эквадоре снизился урожай бананов из-за неблагоприятных погодных условий, а также активности вулкана Сангай.

Участники рынка ожидают улучшения ситуации к апрелю.

Ранее сообщалось, что цены на продукты в Татарстане увеличились за год на 7,5%.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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