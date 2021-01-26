В России за сутки выявили 18 241 зараженного COVID-19 — это минимум с 31 октября

В России за последние сутки выявили 18 241 случай заражения коронавирусом. Это минимум с 31 октября 2020 года, сообщили в оперативном штабе. Всего в России выявили 3 756 931 случай коронавируса.



Число вылечившихся за сутки возросло на 23 798, до 3 174 561. В России уже выздоровели 84,5% всех заразившихся с начала пандемии.

Умерли за сутки 564 человека, всего — 70 482 пациента.