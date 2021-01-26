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В России за сутки выявили 18 241 зараженного COVID-19 — это минимум с 31 октября

11:15, 26.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 18 241 зараженного COVID-19 — это минимум с 31 октября
Фото: realnoevremya.ru

В России за последние сутки выявили 18 241 случай заражения коронавирусом. Это минимум с 31 октября 2020 года, сообщили в оперативном штабе. Всего в России выявили 3 756 931 случай коронавируса.

Число вылечившихся за сутки возросло на 23 798, до 3 174 561. В России уже выздоровели 84,5% всех заразившихся с начала пандемии.

Умерли за сутки 564 человека, всего — 70 482 пациента.

ОбществоМедицина
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