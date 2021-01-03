В казанском «Арт Сити» объяснили, почему пожарные краны не работали во время пожара

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

После вчерашнего пожара в ЖК «Арт Сити» в Казани в соцсетях появилось видео, где житель дома пытается открыть в подъезде два пожарных крана, однако они не работают. Ролик вызвал шквал негодования пользователей: стоимость квартир в данном ЖК превышает 100 тыс. рублей за кв. метр, однако выясняется, что пожарная безопасность в доме фактически не работает.

«Реальное время» направило запрос в сервисную компанию «Территория комфорта»,, обслуживающую жилой дом по улице Ахметзянова, 10. Там уверяют, что приняли дом от застройщика в исправном состоянии. Система пожаротушения прошла испытание инспекции Госстройнадзора.

«Вчера, при возгорании на 4 этаже сработала автоматическая система пожаротушения: включилась сирена, приборы дымоудаления и подпора воздуха, вентиляторы, лифты спустились на первый этаж и находились в открытом состоянии. После нажатия кнопки ручного пуска воды в пожарном шкафу открылись электрозадвижки и включился насос пожаротушения. Через некоторое время шкаф отключился и появился характерный запах горелой изоляции», — объяснили в пресс-службе «Территории комфорта».

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В компании обещают выяснить, почему автоматическая система пожаротушения дала сбой с помощью совместно с заводом-изготовителем. Сейчас система пожаротушения в данном доме полностью переведена в ручной режим. Также начата проверка всех систем во всех обслуживаемых жилых комплексах.



В МЧС Татарстана прокомментировали, что вода на тушение огня подавали от пожарной автоцистерны, как это всегда практикуется.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

«По факту сообщения о пожаре органы Госпожнадзора проводят проверку. Если в ходе проверки сообщения о пожаре органы Госпожнадзора выявят нарушения требований пожарной безопасности, то виновные (либо застройщик, либо управляющая компания, либо подрядная организация, обслуживающая системы противопожарной защиты) будут привлечены к административной ответственности», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в Казани произошел пожар в многоквартирном доме в ЖК «Арт-Сити».



Ольга Плешкова