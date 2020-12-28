В Татарстане спасатели вытащили мужчину с гипертоническим кризом, провалившегося в колодец

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане спасители оказали помощь мужчине с гипертоническим кризом, провалившегося в трехметровый колодец. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Случай произошел в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района. 65-летний мужчина провалился в колодец глубиной три метра. Его вытащили и передали врачам скорой помощи, которые выявили у него гипертонический криз.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Медицинская помощь была оказана на месте.

Ранее подобный случай произошел в Казани.

Ольга Плешкова