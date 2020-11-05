В Казани спасатели вытащили мужчину из трехметрового колодца

Фото: МЧС РТ

В Казани спасатели вытащили мужчину, провалившегося в трехметровый колодец. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РТ.

Инцидент произошел минувшей ночью по адресу Сибирский тракт, 53а. Мужчина упал в колодец трехметровой глубины и не смог выбраться самостоятельно.

Спасатели при помощи лестницы помогли ему выбраться из колодца. От помощи медиков 64-летний мужчина отказался.

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