В Казани спасатели вытащили мужчину из трехметрового колодца
В Казани спасатели вытащили мужчину, провалившегося в трехметровый колодец. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РТ.
Инцидент произошел минувшей ночью по адресу Сибирский тракт, 53а. Мужчина упал в колодец трехметровой глубины и не смог выбраться самостоятельно.
Спасатели при помощи лестницы помогли ему выбраться из колодца. От помощи медиков 64-летний мужчина отказался.
Ранее в Татарстане более четырех часов пришлось искать заблудившихся в тумане рыбаков.
комментарии
Выжил.
И даже от медиков отказался.
Но надо было бы провериться.
Видать спешил к старухе.