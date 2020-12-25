Казаков рассказал, примет ли он на работу экс-проректора КНИТУ Абдуллина, если тот попросит
Врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков на «Открытом диалоге» прокомментировал, примет ли он на работу недавно освободившегося экс-проректора КНИТУ Ильдара Абдуллина, если тот попросит.
— Принципы у меня таковы, если человек захочет со мной встретиться, я с ним встречусь. Если решит вернуться в административные, руководящие структуры, ответ будет однозначно «нет». Впрочем, такой же ответ получили бы и другие бывшие руководители, — заявил Казаков.
На «Открытом диалоге» Казаков также прокомментировал увольнения проректоров из числа прошлого руководства. По его словам, некоторые сотрудники «просиживали штаны на работе», а другие «откровенно вредили университету».
Напомним, что в начале декабря Верховный суд Татарстана освободил экс-проректора КХТИ Абдуллина до вступления приговора в силу.
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