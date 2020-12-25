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Врио ректора КНИТУ прокомментировал увольнения проректоров из числа прошлого руководства

11:45, 25.12.2020
Врио ректора КНИТУ прокомментировал увольнения проректоров из числа прошлого руководства
Фото: скриншот

Врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков на «Открытом диалоге» прокомментировал увольнения проректоров из числа прошлого руководства. По его словам, некоторые сотрудники «просиживали штаны на работе», а другие «откровенно вредили университету».

«Мне приходилось действовать быстро. Все стало понятно через месяц, когда финансовых документов по моему запросу я просто не увидел. Люди откровенно саботировали решения, принимаемые ректором», — заявил Казаков.

По его словам, ему пришлось замещать ключевые должности в вузе людьми, с которыми он давно работает — «которые не будут за моей спиной воровать, да и в принципе воровать».

Фото: tatarstan.ru (архив)

Напомним, что 27 мая 2020 года в Минобрнауки России подписали приказ о временном отстранении Сергея Юшко от работы в должности ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (на период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда).

В начале июня врио ректора КНИТУ-КХТИ стал Юрий Казаков.

Татьяна Демина
ОбществоОбразование Татарстан
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