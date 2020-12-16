На главной улице Нижнего Новгорода прошел одиночный пикет в поддержку Азата Мифтахова

Фото: Дарья Пинегина

В Нижнем Новгороде на улице Большой Покровской прошел одиночный пикет в поддержку аспиранта МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова, которого арестовали по делу о поджоге офиса «Единой России». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».



«Подростки расклеивают листовки в поддержку Азата Мифтахова, преследуемого ФСБ. ФСБ арестовывает их, отбирает телефоны, копается в личной переписке. Найденная в переписке идея построить и разрушить здание ФСБ в игре Minecraft становится поводом для уголовного дела об игропреступлении», — написано на плакате в руках мужчины.

Мифтахова задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе по делу об изготовлении взрывчатки, но затем обвинили в хулиганстве из-за разбитого окна в офисе «Единой России». Аспирант не признавал своей вины.

Студенческий совет мехмата МГУ подготавливал письмо, которое направлял ректору университета Виктору Садовничему, в нем студенты просили повлиять на расследование дел, возбужденных в отношении аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Головинский суд Москвы продлевал арест Мифтахову до 7 апреля.

В прошлом году в марте сообщалось о задержание активиста Дмитрия Иванова в Москве, который организовал несогласованную акцию в поддержку аспиранта Мифтахова.

Маргарита Головатенко