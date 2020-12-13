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Шойгу обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с министром обороны Армении

12:45, 13.12.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе
Шойгу обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с министром обороны Армении
Фото: mil.ru

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию в Гадрутском районе Карабаха. Об этом сообщает RT со ссылкой на армянское оборонное ведомство.

В сообщении ведомства сказано, что действия со стороны Азербайджана стали объектом обсуждения с российским миротворческим контингентом.

Фото: mil.um

Напомним, Минобороны Армении сообщило возобновлении Азербайджаном наступления на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь заявил, что нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе было спровоцировано армянской стороной.

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