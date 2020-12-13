Шойгу обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с министром обороны Армении
Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию в Гадрутском районе Карабаха. Об этом сообщает RT со ссылкой на армянское оборонное ведомство.
В сообщении ведомства сказано, что действия со стороны Азербайджана стали объектом обсуждения с российским миротворческим контингентом.
Напомним, Минобороны Армении сообщило возобновлении Азербайджаном наступления на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь заявил, что нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе было спровоцировано армянской стороной.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым