Шойгу обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с министром обороны Армении

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию в Гадрутском районе Карабаха. Об этом сообщает RT со ссылкой на армянское оборонное ведомство.



В сообщении ведомства сказано, что действия со стороны Азербайджана стали объектом обсуждения с российским миротворческим контингентом.

Фото: mil.um

Напомним, Минобороны Армении сообщило возобновлении Азербайджаном наступления на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь заявил, что нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе было спровоцировано армянской стороной.