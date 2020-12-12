Алиев обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе было спровоцировано армянской стороной. Такое заявление он сделал в ходе приема сопредседателей Минской группы от Франции и США.

Он уточнил, что сейчас в Карабахе находятся российские миротворцы.

«Ситуация в определенной степени стабильная, несмотря на то, что мне сейчас сообщили, что вчера либо армянские боевики, либо остатки так называемой армянской армии совершили некоторые теракты. Это, конечно, вызывает беспокойство», — передает слова Алиева агентство АзерТАдж.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Москва потребовала от участников конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать режим полного прекращения огня, передает «РИА Новости» слова представителя штаба российских миротворческих сил.

Сегодня в Министерстве обороны Армении сообщили о возобновлении боевых действий в Карабахе. По данным ведомства, Азербайджан возобновил наступление на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.



Татьяна Леухина