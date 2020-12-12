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Алиев обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

20:58, 12.12.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе
Алиев обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
Фото: mchs.gov.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе было спровоцировано армянской стороной. Такое заявление он сделал в ходе приема сопредседателей Минской группы от Франции и США.

Он уточнил, что сейчас в Карабахе находятся российские миротворцы.

«Ситуация в определенной степени стабильная, несмотря на то, что мне сейчас сообщили, что вчера либо армянские боевики, либо остатки так называемой армянской армии совершили некоторые теракты. Это, конечно, вызывает беспокойство», — передает слова Алиева агентство АзерТАдж.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Москва потребовала от участников конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать режим полного прекращения огня, передает «РИА Новости» слова представителя штаба российских миротворческих сил.

Сегодня в Министерстве обороны Армении сообщили о возобновлении боевых действий в Карабахе. По данным ведомства, Азербайджан возобновил наступление на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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