Минобороны Армении сообщило о возобновлении боевых действий в Карабахе
В Министерстве обороны Армении сообщили о возобновлении боевых действий в Карабахе. Азербайджан возобновил наступление на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.
Подразделения карабахской армии принимают соразмерные действия, сообщает ведомство. Два армянских села оказались анклавами, вся остальная Гадрутская область сейчас находится контролируется Вооруженными силами Азербайджана, передает «РИА Новости».
Российские миротворцы впервые зафиксировали нарушение режима прекращения огня 11 декабря в Гадрутском районе, сообщили ТАСС в Минобороны России.
10 декабря в Баку прошел парад победы в честь завершения конфликта в Нагорном Карабахе. В нем принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым