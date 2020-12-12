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Минобороны Армении сообщило о возобновлении боевых действий в Карабахе

18:10, 12.12.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе
Минобороны Армении сообщило о возобновлении боевых действий в Карабахе
Фото: mil.um

В Министерстве обороны Армении сообщили о возобновлении боевых действий в Карабахе. Азербайджан возобновил наступление на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.

Подразделения карабахской армии принимают соразмерные действия, сообщает ведомство. Два армянских села оказались анклавами, вся остальная Гадрутская область сейчас находится контролируется Вооруженными силами Азербайджана, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российские миротворцы впервые зафиксировали нарушение режима прекращения огня 11 декабря в Гадрутском районе, сообщили ТАСС в Минобороны России.

10 декабря в Баку прошел парад победы в честь завершения конфликта в Нагорном Карабахе. В нем принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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