Путин наградил сотрудника КАМАЗа медалью «За спасение погибавших»

Директор департамента по развитию применяемости и поставкам автомобилей и шасси ПАО «КАМАЗ» Андрей Пивнев награжден медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Ранее Пивнев был награжден благодарностью заместителя мэра Москвы за личное мужество и отвагу при спасении человека в Московском метрополитене.

27 декабря 2018 года он спрыгнул с платформы метро, чтобы помочь потерявшей сознание и упавшей на рельсы женщине, и спас ей жизнь.



Татьяна Демина