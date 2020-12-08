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Путин наградил сотрудника КАМАЗа медалью «За спасение погибавших»

03:33, 08.12.2020
Путин наградил сотрудника КАМАЗа медалью «За спасение погибавших»
Фото: realnoevremya.ru

Директор департамента по развитию применяемости и поставкам автомобилей и шасси ПАО «КАМАЗ» Андрей Пивнев награжден медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Ранее Пивнев был награжден благодарностью заместителя мэра Москвы за личное мужество и отвагу при спасении человека в Московском метрополитене.

27 декабря 2018 года он спрыгнул с платформы метро, чтобы помочь потерявшей сознание и упавшей на рельсы женщине, и спас ей жизнь.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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