В Казани потратят более 40 млн на обслуживание городских туалетов

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На содержание общественных туалетов в Казани потратят 40,8 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Подрядчику необходимо будет обеспечить надлежащее содержание 45 общественных туалетов города, приобрести 962 рулона туалетной бумаги, 165 литров жидкого мыла, 495 баллончиков освежителя воздуха. В стоимость включены услуги по уборке. Кроме этого подрядчику необходимо будет следить за пожарной безопасностью.

Заявки принимаются исполкомом до 28 ноября, а аукцион состоится 2 декабря.

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