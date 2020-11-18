Общественники предложили создать в России систему вызова скорой помощи по СМС
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил создать систему СМС-вызова скорой помощи. Соответствующее письмо он направил главе Минздрава России Михаилу Мурашко.
Он напомнил, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сократить время ответа служб скорой помощи из-за растущей нагрузки на систему здравоохранения.
Решить эту проблему может создание системы вызова скорой по СМС, считает активист. Этот способ не требует много времени, отправка сообщения фиксируется, у оператора есть больше времени на обработку информации. В случае необходимости он сам может перезвонить пациенту, пишет RT.
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