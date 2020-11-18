Общественники предложили создать в России систему вызова скорой помощи по СМС

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил создать систему СМС-вызова скорой помощи. Соответствующее письмо он направил главе Минздрава России Михаилу Мурашко.

Он напомнил, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сократить время ответа служб скорой помощи из-за растущей нагрузки на систему здравоохранения.

Фото: realnoevremya.ru

Решить эту проблему может создание системы вызова скорой по СМС, считает активист. Этот способ не требует много времени, отправка сообщения фиксируется, у оператора есть больше времени на обработку информации. В случае необходимости он сам может перезвонить пациенту, пишет RT.

Ранее жители Казани пожаловались в соцсетях на большие очереди в больнице №7.

