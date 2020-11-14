День рождения Лемаева и фото домашнего питомца: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 14 ноября
Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов побывал сегодня на агрофирме «Чишмэ», где подводили итоги месяца.
Руководитель Кукморского района Сергей Димитриев поделился фотографией своей собаки.
Руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин почтил память первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева и Героя Социалистического труда Евгения Королева. Сегодня Николаю Лемаеву исполнился бы 91 год.
Руководитель Чистопольского района Дмитрий Иванов показал, как выглядит обновленная художественная школа после капитального ремонта.
ОбществоВластьТехнологииМедиа Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым