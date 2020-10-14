Новости общества

22:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин в разговоре с Эрдоганом выразил беспокойство из-за боевиков в Карабахе

21:19, 14.10.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе
Путин в разговоре с Эрдоганом выразил беспокойство из-за боевиков в Карабахе
Фото: kremlin.ru

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Российский лидер выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из Ближневосточного региона. Также стороны выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ, передает пресс-служба Кремля.

wikimedia.org

Вчера президент Армении Армен Саркисян заявил, что Россия единственная страна, которая может поспособствовать прекращению военного конфликта в Нагорном Карабахе.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем