Путин в разговоре с Эрдоганом выразил беспокойство из-за боевиков в Карабахе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Российский лидер выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из Ближневосточного региона. Также стороны выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ, передает пресс-служба Кремля.

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Вчера президент Армении Армен Саркисян заявил, что Россия единственная страна, которая может поспособствовать прекращению военного конфликта в Нагорном Карабахе.

