СМИ: оборона Нагорного Карабаха перешла в контрнаступление

В Министерстве обороны Армении сообщили, что армия обороны Нагорного Карабаха перешла в контрнаступление.

По данным ТАСС, военные улучшили позиции на северном направлении.



realnoevremya.ru

Напомним, что 5 октября Иран разработал план по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Министерство иностранных дел республики полагает, что спор Армении и Азербайджана не решить военным путем. В этот же день бизнесмен и сооснователь бизнес-школы «Сколково» Рубен Варданян записал видеообращение, в котором попросил президента России Владимира Путина вмешаться в карабахский конфликт. В Кремле ответили, что все усилия Москвы направлены на прекращение огня и возобновление переговоров между сторонами.

