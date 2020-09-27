В Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию
Правительство Армении ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва из-за обострения нагорно-карабахского конфликта.
«Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному составу призываю явиться в военные комиссариаты», — приводит RT слова Пашиняна в Facebook.
Напомним, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о начале наступления азербайджанских ВС в направлении нагорного Карабаха. Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле Армении по позициям азербайджанской армии и о том, что есть раненый и убитые среди мирного населения.
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