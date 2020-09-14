Лукашенко: Белоруссии «надо тесней держаться со старшим братом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне последних событий Минску следует тесно сотрудничать с Москвой. В частности он отметил сектор экономики. Об этом сообщает ТАСС.

«Экономика лежит в основе всего, и поверьте, что мы всегда придерживались этой линии. А вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и в экономике», — отметил Лукашенко сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он также обратил внимание, что ситуация в Белоруссии стала серьезным испытанием как для Минска, так и для Москвы, но страны его выдержали.

Напомним, что встреча Лукашенко и Путина проходит в резиденции «Бочаров Ручей» в формате «один на один».

