Премьер-министр Татарстана на открытии казанского лицея №187: в республике открывается 8 новых школ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил учащихся нового многопрофильного казанского лицея №187 с Днем знаний и новым учебным годом: «В Республике Татарстан всегда особое внимание уделяется развитию образования. Только в этом году в республике открывается 8 новых школ, и Советский район — не исключение, вы получаете новую современную школу, где есть все условия для становления и развития».

Он напомнил, что в День знаний в республике пойдут в школы более 56 тысяч первоклассников и пожелал им всем успешной учебы и хороших оценок. Еще премьер-министр поздравил учителей и поблагодарил строителей, приложивших усилия к сдаче новой школы в срок, сообщается на официальном сайте Татарстана.

Новый лицей расположен на улице Назиба Жиганова, д.4. Он рассчитан на 1 224 учащихся. В здании есть блок для начальных классов, четыре игровых комнаты для продленки, две спальные и кабинет логопеда. В спортивном блоке бассейн и спортзалы площадью 529 кв. м и 281 кв. м. Обеденный зал в блоке общественного питания рассчитан на 456 посадочных мест. Актовый зал — на — 562 места. Он включает в себя кабинеты музыки, ИЗО и черчения, хореографический и артистические залы.

На базе лицея будет работать филиал ДМШ №21 Советского района, а на первом этаже размещен IT-полигон.

Напомним, в конце августа школа получила заключение о соответствии.

